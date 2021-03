Por Paula Valviesse

Publicado 11/03/2021 21:20

A equipe da Área de Proteção Ambiental (APA) de Macaé de Cima, unidade de conservação ambiental vinculada ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), atendeu nesta quinta-feira (11/03) a um pedido de ajuda de uma família do distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, que encontrou uma serpente no quintal de casa.



Liderada pela guarda-parque, bióloga, especialista em Zoologia e com experiência em herpetofauna, Izenita Brum, a equipe esteve no local e realizou o resgate da serpente, da espécie spilotes pullatus, popularmente conhecida como caninana.



Segundo a guarda-parque, a serpente, apesar de ter um comportamento agressivo como meio de defesa, não é peçonhenta: É um animal que não tem veneno, mas como todos ser vivo merece respeito”, afirmou a bióloga, que ainda elogiou a atitude da família, que agiu corretamente ao solicitar ajuda especializada para remoção da serpente.



De acordo com a equipe da APA Macaé de Cima, as serpentes costumam causar medo e assim, muitas acabam sendo mortas, prejudicando o equilíbrio da cadeia alimentar e contribuindo para a proliferação de vetores de doenças como os ratos.



Depois do resgate, a serpente foi colocada em uma caixa própria de transporte e solta na natureza, em seu habitat, nos arredores da área de proteção ambiental.