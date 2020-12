Defesa Civil de Cabo Frio alerta sobre surgimento de serpentes no município Folha dos Lagos

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 08:53

Cabo Frio - Imagens de serpentes em áreas distintas de Cabo Frio têm circulando nas redes sociais nos últimos dias. Flagrantes feitos por moradores mostram esses animais em locais públicos como ruas e até mesmo praias da cidade. Por conta disso, a Defesa Civil emitiu um alerta e explicou o porquê do aparecimento desses répteis.



De acordo com órgão, a elevação da temperatura contribui para o surgimento de serpentes da região, especialmente as espécies mais comuns, como a Cruzeiro, a Jararaca e a Coral, independentemente de se tratar de uma área urbana ou rural.



“A mudança climática e o consequente aumento da temperatura e a alteração do habitat natural contribuem significativamente para a migração desses animais para outros espaços. Apesar de nossa região contar com uma fauna e flora abundantes, a interferência humana é um fator decisivo no aparecimento das cobras em novos habitats”, diz um trecho do alerta.



A Defesa Civil ainda ressalta que as capturas de cobras ocorrem com mais frequência em casas com vegetação farta ao redor, com acúmulo de entulhos, restos de madeiras, telhas e tijolos, porque favorecem a proliferação de ratos e baratas que são alimentos para as cobras.



O órgão afirma que as cobras não possuem controle de temperatura corporal e por isso buscam locais com umidade e mais frios para reduzirem a temperatura corporal em dias mais frios. Por isso, é comum encontrar cobras em baixo de pias e tanques de roupa.



A Cobra-Coral



Ainda de acordo com a Defesa Civil, em relação a Cobra-Coral, é comum se ouvir que pode-se diferenciar a Coral da Falsa Coral pela sequência de cores, mas essa informação não é verdadeira.



“A identificação correta só é possível de ser feita por análise da dentição da cobra, o que não é nada seguro de se fazer, considerando que a Cobra Coral possui um poderoso veneno capaz de matar um boi de 500Kg com uma única picada”, afirma o órgão.



Cuidados necessários



Em vias e locais públicos o ideal é não mexer com o animal, e sim protegê-lo, como paralisar temporariamente o trânsito, caso o animal esteja efetuando uma travessia. Se o local onde surgiu a cobra seja de muita frequência pública, ou se o animal se encontra dentro de uma residência, também é recomendado que não mexam nele e acionem o Corpo de Bombeiros pelo 193, pois a corporação possui treinamento e equipamentos adequados para a captura e acondicionamento seguro do animal, para posterior soltura do réptil em habitat adequado e seguro.