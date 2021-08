Entre os itens doados estão calças, camisas, agasalhos e até bolas de campo e de futebol - Bruno Nepomuceno

Publicado 17/08/2021 17:27

Com o objetivo de fomentar a prática esportiva e valorizar o trabalho realizado por projetos sociais, a Secretaria de Esporte e Lazer de Teresópolis entregou, nesta segunda-feira (16/08), kits de materiais aos coordenadores dos projetos Gol do Brasil, Articular, D.O.A.R., Sky Soccer, Jesus te Ama e Transformers. A entrega aconteceu no Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, na Várzea.



Mais de 400 itens foram doados ao município pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelo secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar, pela Universidade Estácio de Sá, pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), através da Atlética de Medicina, como calças, camisas, coletes, calções, agasalhos, meiões, chuteiras, luvas, bolas de campo e de futebol, cones e tartaruguinhas, e que serão destinados a crianças, adolescentes e jovens em suas aulas de futebol, futsal, futebol society e de jiu-jítsu.



“Seguindo o planejamento do prefeito Vinicius Claussen, de promover o esporte como ferramenta de transformação de vida, buscamos parcerias para contribuir com projetos sociais que incentivam a prática de atividades esportivas, tirando a garotada da ociosidade e dando oportunidade de melhoria de qualidade de vida. Esses foram os primeiros beneficiados neste momento de pandemia e de retorno gradual das atividades, mas continuaremos trabalhando para atender outras iniciativas”, comentou Gustavo Lopes, secretário municipal de Esporte.



Sobre a doação, Sandrinho Caetano Pereira, atleta e presidente do projeto Desenvolvendo Oportunidade e Assumindo Responsabilidade, no bairro de São Pedro, que tem 160 alunos de 5 a 23 anos participando de futebol, futsal e de jiu-jítsu; e professor de jiu-jítsu do D.O.A.R., Anderson de Paula, comentaram:

“Agradeço a doação, pois é um incentivo para os meninos e meninas de comunidades terem uma vida melhor através do esporte”, comentou o presidente, Sandrinho Caetano Pereira. O professor de jiu-jítsu do D.O.A.R., Anderson de Paula, também agradeceu. “Vai nos ajudar muito. O nosso objetivo é ocupar esses jovens, pois só esporte e educação podem fazer a mudança que queremos”, opinou o atleta. Ele conquistou o 2º lugar em sua categoria no Campeonato Carlson Gracie, organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro e que foi realizado no sábado, 14, no Velódromo do Parque Olímpico, no Rio.



Atendendo 115 alunos de 4 a 17 anos nas atividades de futebol e futsal, o projeto Articular tem sede no bairro Tijuca. “Muito bom receber esse material esportivo, pois nosso trabalho é todo feito por voluntários”, disse o coordenador, Elias Júnior.



“Muito bom para a estruturação dos nossos treinos, vai motivar ainda mais a garotada”, concluiu Tiago Barros, coordenador do projeto social Transformers, da Quinta Lebrão, e que atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos com futebol e futsal.