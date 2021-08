Leitos no HCTCO em Teresópolis, pelo SUS - Arquivo/ Bruno Nepomuceno

Publicado 18/08/2021 18:55

Depois de confirmar no início deste mês dois casos de infecção pela variante Delta da Covid-19 , Teresópolis decidiu nesta segunda-feira (16/08), pela reativação de três leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes internados com a doença, no Hospital das Clínicas Costantino Ottaviano (HCTCO).

A reativação dos leitos foi deliberada pelo Gabinete de Crise Contra o Coronavírus na última reunião, no dia 11 de agosto, e integra o planejamento para reabertura gradual dos leitos antes ociosos, devido ao aumento da demanda no município.

Até então, o município estava com 20 leitos clínicos, sendo seis no Hospital São José e 14 no Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) e 26 leitos de CTI, sendo 12 no Hospital São José e 14 no HCTCO, exclusivamente para tratamento de paciente com Covid-19. A redução havia sido definida por conta da redução significativa da ocupação dos leitos, com permanência de mais de 50% dos leitos ociosos num período de dois meses.

Contudo, assim que foram conformados os casos com a variante mais contagiosa do vírus, o município informou que os leitos não tinham sido desmobilizados, de forma que, no caso da ocupação total de leitos disponíveis chegar a 90%, os leitos inativos podem reabertos em até 7 dias, como acordado entre os hospitais e o município de Teresópolis por meio de assinatura de Termo de Compromisso.

