24/08/2021

Rio - A Justiça do Rio rejeitou a queixa-crime feita por Leno Maycon Viana Gomes, o cantor Nego do Borel, contra a ex-namorada Maria Eduarda Reis Barreiros, a atriz Duda Reis. O cantor acusava a jovem de cometer os crimes de injúria, calúnia e difamação.



Na decisão, a juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal, pontuou que Duda publicou um vídeo acusando o ator de traição e agressão no dia 12 de janeiro, e a queixa de Borel foi registrada só no dia 12 de julho, passando do prazo de seis meses.



"Já havia decorrido o prazo decadencial de seis meses contado do dia em que [Nego do Borel] tomou ciência do fato e de seu autor, razão pela qual há de ser extinta a punibilidade da querelada [Duda Reis], em razão da ocorrência da decadência", escreveu a magistrada, que acrescentou que Duda não poderia ser punida pelas acusações.

De acordo com as investigações, Swellen sofreu diversas agressões do cantor, que teria apresentado contra ela o mesmo comportamento que teve com outra companheira, a modelo e influenciadora Duda Reis.

Segundo a delegada do caso, o inquérito foi instaurado justamente para apurar os fatos divulgados por Duda Reis em suas redes sociais, em janeiro deste ano. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, a influenciadora digital afirmou que o fim do relacionamento envolveu traições, agressões e violência psicológica . Ela contou que precisou tomar remédios após ser diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, anorexia e bulimia.

"Eu estava dopada e ele vinha ter relação comigo, eu não tinha consciência. Quando tive consciência, fiquei muito mal. As agressões eram constantes, principalmente as verbais. 'Vai tomar no c*, vai se f*, vagabunda'. Ele quebrava as coisas da casa, quebrou uma porta no meio com cabeçada. Ele dizia que quebrava as coisas para não me quebrar. Ele me chutava e fiquei roxa na canela", disse a jovem.

Duda também disse que Nego do Borel ameaçava sua família. "Por que não denunciava? Era dependente da pessoa, sofria ameaça de morte. Ele dizia que ia matar minha família se eu não colaborasse. Ele sempre reforçou que eu era dele e de mais ninguém. Me arrependo muito de perder esses vínculos", lamentou.

Na época, o programa também conversou com Nego do Borel, que negou as acusações. "Estupro é muito sério. Não houve sexo sem consentimento. Isso é mentira, não sei porque ela está inventando isso. Não diminuía ela como mulher. Sempre fui amigo da Duda. Falava que ela era linda. A gente discutia de igual pra igual como um casal qualquer. Uma vez, a gente estava no quarto, o videogame escapou da minha mão e quebrou minha TV. Não vou quebrar minha TV cara pra caramba! Eu traí, assumo meu erro e peço perdão a Duda", disse o cantor.