Benedita da Silva presta queixa após sofrer ofensas racistas

Rio - Após ser vítima de ofensas racistas nas redes sociais, a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), 78 anos, irá, na tarde desta segunda-feira, à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), prestar queixa por racismo, injúria e difamação contra Júlio Marcos Saraiva, que, em seu perfil no Facebook, se apresenta como "administrador especialista em gestão com pessoas" e morador de Belém (PA).

De acordo com a pré-candidata à prefeitura do Rio, é lamentável que ainda existam esses episódios. "Continuarei lutando, como sempre fiz em toda a minha vida. Não vão me calar jamais, pois racistas não passarão", afirmou Benedita da Silva.

Júlio Marcos atacou Benedita na semana passada ao criticar a consulta feita pela deputada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que levou a Corte a decidir pela destinação proporcional de recursos do fundo eleitoral e do tempo de TV para candidaturas negras a partir de 2022. Na ocasião, ele se referiu à parlamentar como "negra idiota" e "preta ridícula".