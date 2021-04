Objetivo é promover ações de cooperação técnica, qualificação profissional e a integração regional Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:55

Rio - A “Jornada de Alinhamento Técnico”, com o tema “Políticas Nacionais de Turismo”, teve início nesta terça-feira (13). O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado de Turismo, da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

O objetivo é capacitar os gestores do turismo fluminense, promovendo ações de cooperação técnica, qualificação profissional e a integração regional. O secretário Gustavo Tutuca deu as boas-vindas aos mais de 250 participantes e agradeceu ao Tribunal de Contas pela parceria na capacitação. Ele lembrou que a união de esforços é fundamental para que os representantes dos municípios se qualifiquem, com o objetivo de fomentar o turismo nas regiões.



“A jornada preenche uma lacuna essencial para o desenvolvimento do turismo. Sei a dificuldade dos representantes do turismo em participar de cursos e palestras que tragam conteúdos importantes para o gerenciamento das atividades. Os encontros virtuais são conduzidos por professores renomados e são uma importante ferramenta para o gerenciamento das atividades”, afirmou o secretário.



A diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Karen Estefan Dutra, destacou que mais uma sequência de ricas informações para o setor de turismo se inicia no dia de hoje. O Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense teve início em 2019, já capacitou grande parte dos municípios fluminenses e continua empenhado em promover o alinhamento técnico necessário para uma gestão eficiente do turismo local e regional.



Karen agradeceu ao Presidente do TCE-RJ, Rodrigo Nascimento, ao presidente do Conselho Superior da ECG, Christiano Ghuerren, e ao secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, pelo imprescindível apoio à continuidade do Projeto, além de elogiar a coordenação e mediação dos encontros, realizadas pela Valéria Lima (SETUR) e pela Márcia Calçada (ECG/TCE-RJ).



“Com a Jornada de Alinhamento Técnico foi possível integrar ao programa os estímulos ao controle social, por meio das orientações que visam estabelecer pontes entre as demandas da sociedade e as ações dos gestores público”, pontuou a diretora-geral.



Durante a palestra, as professoras da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fabia Trentin e Claudia Corrêa, abordaram diversos assuntos. Foi discutida a legislação sobre políticas públicas, o plano e a política nacional de turismo e os desafios da Covid-19. Ao final, os mediadores abriram espaço para as perguntas dos participantes.



Em seguida, a professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), Tânia Omena, e o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo, deram continuidade ao assunto. Eles detalharam as políticas estaduais de turismo desde o início da Flumitur, a primeira referência para o setor no País, até os dias atuais. Sergio Ricardo frisou a importância da empresa para o Estado.



“A TurisRio completou, nesta segunda-feira, 61 anos. Ela foi a primeira empresa de turismo do Brasil e exerceu papel fundamental na época da sua criação. E continuamos nosso trabalho, agora enfrentando uma pandemia. Acredito que a Setur-RJ e a TurisRio precisam estar prontas e preparadas para o retorno.”



A “Jornada de Alinhamento Técnico”, que faz parte do “Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense”, vai realizar encontros gratuitos de forma virtual. A transmissão, que será realizada através do canal do YouTube da Escola de Contas, acontece sempre às terças-feiras, entre 10h e 12h30, de 13 de abril a 29 de junho.



O projeto conta com a parceria da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Sebrae-RJ.