Prefeitura anuncia que Rio aplicará terceira dose em idosos a partir de 1º setembro - Reprodução.

Publicado 24/08/2021 21:24 | Atualizado 24/08/2021 21:33

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira, que vai começar a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos no dia 1º de setembro. Segundo Eduardo Paes, o primeiro grupo a ser vacinado será o de idosos residentes em instituições de longa permanência. Contudo, não há data prevista para os demais idosos.



"A gente sabia que ia precisar (da terceira dose) e que os idosos tem mais dificuldades de produzir anticorpos. Era previsível, não é uma novidade. Quando se estudava as vacinas, desde o início, já tinha essa discussão. A gente começa com as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos que estão em instituições de longa permanência", afirmou o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, que também informou que a aplicação será realizada em idosos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos seis meses.

DIA que os Mais cedo, Soranz afirmou aoque os cariocas com mais de 60 poderão ser vacinados com os imunizantes da Pfizer ou AstraZeneca . Ele também garantiu que a terceira dose em idosos não irá atrapalhar a aplicação da segunda nos mais jovens. "É possível conciliar o reforço e, por isso, vai ser feito em paralelo", disse.

Novas doses

Apesar de ainda não ter previsão da quantidade de novas doses que o Rio receberá do Ministério da Saúde, há a expectativa que uma nova remessa chegue ainda nesta semana. Na capital, a vacinação de adolescentes de 17 anos precisou ser suspensa por falta de doses. Nesta segunda-feira, adolescentes com mais de 12 anos com deficiência foram imunizados no município

"Talvez as novas doses só cheguem nesta quarta-feira, 25. Assim que chegar, vamos aplicar as doses no grupo de 17 e 18 anos. Também estamos esperando as doses para a repescagem, que deve acontecer ainda esta semana", garantiu o secretário.

Ao menos 100 mil cariocas ainda não retornara aos postos de saúde do Rio para tomar a segunda dose da vacina. No último mês, segundo informações da Prefeitura do Rio, 283 idosos que precisaram ser internados não tomaram nenhuma dose da vacina. Em setembro, a SMS pretende iniciar uma campanha para imunizar os que faltaram à vacinação.

O Ministério da Saúde informou a O DIA que uma nova remessa será enviada para o estado do Rio nos próximos dias, mas não especificou a quantidade nem quais imunizantes farão parte da remessa.

Confira como será a aplicação da terceira dose contra a covid-19 no Rio

Foi publicada na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial do Município a ata da reunião realizada ontem pelo Comitê Científico, que deu aval para a aplicação da terceira dose em idosos. Na reunião, o Comitê concordou que a prefeitura inicie "o mais breve possível a DR (dose de reforço) para idosos, independente da vacina realizada no esquema inicial". Isso significa que todos as pessoas com 60 anos ou mais poderão tomar, ainda que não tenham sido imunizados com a Coronavac.

O Comitê orientou que a dose de reforço comece a partir das Instituições de Longa Permanência, os chamados asilos, como foi feito com a primeira dose, em janeiro. Depois, a vacinação passa a ser por faixa etária: primeiro, para idosos com mais de 80 anos; idosos com mais de 75 anos; idosos com mais de 65 anos; e então idosos com mais de 60 anos. Uma dose de reforço para os profissionais da saúde ainda será discutida. Os especialistas afirmam que ainda não há estudos que comprovem a necessidade e a eficácia.