Na foto, Vitor Monteiro, de 19 anos, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quinta feira (19).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/08/2021 06:33 | Atualizado 23/08/2021 09:06

Rio - A cidade do Rio vacina, nesta segunda-feira (23), adolescentes com deficiência a partir de 12 anos ou mais. Também há repescagem para pessoas com 25 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, além de gestantes, lactantes e puérperas. A intenção inicial da Secretaria Municipal de Saúde era separar este dia para começar a vacinação de todos os adolescentes de 17 anos, mas o atraso na entrega de novas doses atrapalhou os planos do município.

Os adolescentes com deficiência podem usar como comprovantes laudos médicos da rede pública, ou particular; cartões de gratuidade; documento oficial de identidade ou qualquer outro com a indicação da deficiência.

"É um dia de vacinação muito especial. Nossa expectativa é vacinar cerca de 30 mil adolescentes com deficiência", afirmou o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz, que esteve na manhã desta segunda-feira na Cidade das Artes, na Barra. Soranz afirmou que, caso cheguem novas doses da Pfizer na terça-feira, os adolescentes de 17 anos poderão ser vacinados a partir de quarta-feira (25).

"A gente espera a chegada de vacinas da Pfizer, previstas para serem entregues nesta terça-feira, para que a gente possa começar a vacinar o grupo de 17 anos. Nossa expectativa de pessoas a serem vacinadas nessa faixa etária está em torno de 68 mil pessoas. A previsão do Ministério é encaminhar mais doses de vacinas para que a gente possa retomar o calendário na quarta-feira".

