Praia do Leme Rio de Janeiro neste domingo (22) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Praia do Leme Rio de Janeiro neste domingo (22)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/08/2021 08:28 | Atualizado 23/08/2021 08:29

Rio - Depois de um fim de semana marcado por diversos pontos de aglomeração nas praias do Rio , o calor continuará sem trégua durante a maior parte desta semana. O Alerta Rio informou que um sistema de alta pressão no oceano manterá o tempo estável, com céu claro e sem chuva. Os ventos estarão entre fracos a moderados, com temperatura mínima de 16°C e máxima de 36°C. Entre a terça-feira (24) e a quarta-feira (25), haverá predomínio de céu claro, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva com termômetros marcando acima dos 35°C.

Na quinta-feira (26), apesar de não haver previsão de chuva, uma frente fria se aproxima da Região Sudeste, aumentando a nebulosidade e a intensificação dos ventos, que podem ficar entre moderados a fortes (52km/h a 76km/h). A partir de sexta-feira começa um declínio na temperatura e o céu passa a ficar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A máxima prevista é de 29°C e os ventos podem ser moderados a fortes (52km/h a 76km/h).

Com areias lotadas durante o sábado e o domingo, a cidade do Rio está bem distante da volta à normalidade que as cenas vistas nas praias aparentavam. O município é considerado o epicentro da variante Delta no Brasil, segundo o prefeito Eduardo Paes. Atualmente, o número de casos de covid-19 na capital encontra-se em seu maior pico desde o início de 2021. Apesar disso, ainda não foram divulgadas medidas de restrições às areias das praias com o objetivo de conter as aglomerações em dias de calor.