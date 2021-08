Isis Valverde mostra as curvas na Praia da Barra da Tijuca

Rio - Isis Valverde aproveitou o dia de sol para dar um mergulho no mar. A atriz de 34 anos esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. Isis estava acompanhada por uma amiga e pelo filho, Rael, de 2, fruto de seu casamento com André Resende.

Isis está fora das telinhas desde o fim da novela "Amor de Mãe", que estreou em 2019, mas teve as gravações interrompidas por conta da pandemia de covid-19. A trama voltou ao ar em 2021 e chegou ao fim em abril deste ano.

