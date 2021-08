Marina Sena - Fernando Tomaz

Rio - "De primeira" é o álbum de estreia da carreira solo de Marina Sena. Ele é sobre desejo, romance e paixão, elementos que fervem na personalidade desta típica libriana, nascida em Taiobeiras, norte de Minas Gerais. O disco, que sai em parceria entre os selos Alá e Quadrilha, com distribuição da Altafonte, é gostoso de ouvir, bom para dançar e mistura música pop com um som genuinamente brasileiro.

Nele, Marina mostra que é dona de si, que tem um talento impressionante para compor e um timbre autêntico, impactante, sedutor. Tudo isso comprovado da primeira até a última das dez faixas produzidas por Iuri Rio Branco. O match entre eles é notório e ajuda na fluidez gostosa de "De Primeira". Dez vídeos dirigidos por Vito Soares acompanham o lançamento.

Marina conta que a escolha do título tem três justificativas. Vai bombar de primeira, é um disco de primeira qualidade e é uma expressão usada por sua avó Stelina. “‘De primeira as coisas eram diferentes’, ela dizia. Meu som é atemporal e nostálgico, ele faz você voltar para um tempo que você nem sabe qual é, do mesmo modo que te dá uma sensação de que aquilo já existe”, acredita Marina.

O pop, o samba, o axé e a MPB falam mais alto na sonoridade de Marina. Mas, há ali também reggae, dancehall e doses cavalares de modernidade. Os arranjos se encontram feito alquimia com as letras. Os dois singles já disponibilizados, “Me toca”, em janeiro, e “Voltei pra mim”, em maio, já fizeram de Marina um dos nomes mais incensados da nova cena e o álbum um dos mais esperados de 2021.

Aliás, este ano ela já foi escolhida artista radar do Spotify e um dos nomes da América Latina pelo YouTube Foundry, estampando anúncios no metrô de São Paulo e na Times Square, em Nova York.

“Eu quero muito que meu som ultrapasse a barreira da língua e atinja no mundo inteiro pessoas que vão se levar pelo ritmo, pela melodia, e que vão entender do que se trata a música só no sentir”, almeja. “ Quero conquistar tudo que sei que consigo com minha energia. E quando eu sonho, eu não consigo sonhar de um jeito modesto”, afirma.

Ao som de “De primeira” vai ser fácil entender a auto-confiança de Marina Sena. Ela é mesmo o mais novo melhor acontecimento na música brasileira.