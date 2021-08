Paolla Oliveira lamenta perda de pessoa próxima para a covid-19 - Reprodução Internet

Publicado 19/08/2021 10:59

São Paulo - Após assumir o namoro com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira usou seu perfil no Instagram, na noite desta quarta-feira (18), para falar sobre uma perda que teve por consequência da Covid-19. Ela postou a frase "a lagarta não entende o processo, mas aceita as mudanças". E, em seguida, escreveu, em tom emocionado: "São tempos bem difíceis de lidar. Perdas, tristezas, situações inimagináveis há 2, 3 anos atrás".

"Hoje tive uma notícia muito triste, uma partida, mais uma vítima dessa doença e me recolhi de alguma forma, em mim, tentei sorrir lembrando de situações, mas a verdade é que não sabemos de nada sobre nada", continuou Paolla.

A atriz citou ainda que, embora tente se manter otimista, por vezes os acontecimentos não permitem: "Seguimos em busca de algo melhor, algo bom, leve e saudável todos os dias. Mesmo assim os dias se nublam. Sejam sol onde os dias nublarem. Boa noite pra todos. Se cuidem".

Centenas de pessoas comentaram a publicação de Paolla, desejando força para ela e citando perdas pessoais para a Covid. Uma delas foi a atriz Samantha Schmutz, que se tornou uma grande crítica do governo federal pela postura em relação ao combate à Covid depois da morte de Paulo Gustavo, de quem era amiga havia anos, em maio deste ano.