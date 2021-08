Marcela Mc Gowan e Luiza - Reprodução

18/08/2021

Marcela Mc Gowan está curtindo uma viagem romântica ao lado da namorada, a cantora Luiza. As duas estão passando uns dias nas Ilhas Maldivas e compartilham com os seguidores alguns momentos especiais. Nesta quarta-feira, a ex-BBB abriu a caixinha de perguntas para conversar com os fãs e contou uma história inusitada que viveu ao lado da amada.

Na caixinha, um seguidor pediu para Luiza pedi-la em casamento durante a viagem. A cantora explicou que o pedido quase aconteceu de verdade, mas que foi boicotado por Marcela, sem que ela soubesse.

"Eu ia pedi-la em casamento e comecei a sondar para fazer o pedido aqui. Aí ela falou pra irmã dela que achava meio brega. Contei pra ela. Ela ficou put*, chateada, quis morrer e chorar", disse Luiza.

"Luiza estava planejando com a minha irmã isso. Só que minha irmã veio me perguntar. Olha como ela falou: 'Por que você não pede a Lu em casamento lá nas Maldivas?'. Falei 'Não sei, acho meio clichê, brega, não sei se é legal'. Ela contou pra Lu e eu perdi meu pedido", completou Marcela.

"Gostaria muito de ter sido pedida em casamento. Mandem mensagem para ela pedir. Ainda tem amanhã. Gente, eu boicotei meu próprio pedido. E esse lugar é perfeito! Eu ia desmaiar de tanto amor. Queria deixar claro uma coisa: eu não acho pedido de casamento nas Maldivas brega. Estou muito arrependida. Eu acho maravilhoso. Na verdade, nem sabia que isso aqui era tão incrível, tão maravilhoso, que ia me conectar tanto com este lugar", concluiu a ex-BBB.