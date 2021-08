Lucas Gallina disse ter curtido o passeio apesar do acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 16:53

Rio - O ex-BBB Lucas Gallina se envolveu em um acidente, nesta quarta-feira (18), durante um passeio de balão em Praia Grande (SC).

Três balões de ar quente foram danificados após um pouso forçado após fortes rajadas de vento. O ex-BBB estava em um dos balões, mas não se machucou. Duas pessoas foram levadas para um hospital, enquanto outras seis sofreram escoriações leves e receberam atendimento no local.

Lucas Gallina publicou vídeos do pouso de emergência, mas apagou em seguida. "Olha onde está o balão. Meu Deus, cara, o piloto caiu do balão e ficou só a gente com o rádio dele", disse Gallina visivelmente nervoso.

Depois, o ex-BBB elogiou o passeio. "Para deixar bem claro, o passeio é sinistro, animal. A vista lá de cima é show de bola. Experiência incrível. O que aconteceu com a gente foi uma casualidade. É muito raro. Aqui na cidade foi a primeira vez que acontece isso", completou.