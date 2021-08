Andre Marques - Divulgação/Globo

André Marques abriu a caixinha de perguntas do Instagram para interagir com os seguidores. Ao responder as perguntas, o apresentador falou sobre a suposta rivalidade que teria com Marcos Mion, recém contratado pela Globo.

"Achei sensacional, sou fã dele. Aproveitando sua pergunta, eu vi umas notas falando que tem um grupo, um e-mail, eu reclamando que tinham contratado ele. Essa história não existe. Que bom que ele chegou para dividir os problemas, tem muitos programas para todo mundo fazer", começou.



"Uma pessoa faz fake news, as pessoas falam mal... Tenho 28 anos de trabalho Globo, fiz vários amigos. Bem-vindo à família e vamos gravar em breve, que já marquei data e tudo que me convidaram", finalizou.