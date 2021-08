Antonela Avellaneda é apontada como pivô da separação de Sammy e Pyong Lee - Reprodução/Instagram

Rio - Sammy Lee, ex-mulher de Pyong Lee, falou sobre o fim de seu casamento em comunicado enviado à imprensa na manhã desta quarta-feira. O casamento chegou ao fim depois Pyong se envolveu em uma suposta traição durante as gravações do reality show "Ilha Record". Ele teria se envolvido com Antonela.

"Assuntos do coração sempre tem o poder de mexer com nossas estruturas, né?! Mas eu acredito que Deus é o alicerce mais poderoso e indestrutível do mundo. Agora, mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade. Fui acolhida carinhosamente e este carinho triplica a cada dia graças à boa energia de vocês", disse Sammy na nota.

"A vida é composta por ciclos. Eles se iniciam e também chegam ao fim. Guardo apenas as memórias boas no meu coração e só espero que todos os envolvidos fiquem bem. Tenho certeza que sairei desse momento com uma força surreal, um lindo sorriso no rosto e muita paz dentro de mim", completou a influenciadora, que é mãe de Jake, de 1 ano, fruto do casamento com Pyong.