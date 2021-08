Michael Jackson - DIVULGAÇÃO

Publicado 18/08/2021 09:30

Rio - Uma mulher chamada Kathleen Roberts surpreendeu a mídia internacional ao afirmar ser casada com o fantasma de Michael Jackson. Ela é medium e fez a revelação em um texto para o "Vocal Media". Kathleen diz no texto que o fantasma de Michael Jackson não faz sexo com ela, apenas usa seu corpo para cantar, dançar e comer.

Na publicação do "Vocal Media", a mulher também afirma que Michael Jackson a pediu em um casamento "clarividente" com um "anel de noivado rosa". Ainda segundo a mulher, ela e o cantor fizeram o reverendo Martin Luther King Jr. oficializar as núpcias quando ela estava saindo da banheira após o banho.

"Michael fica em mim o tempo todo, então ele vem ao banheiro comigo e chama esses momentos especiais de 'união de toalete'. Ele permanece possuído em mim (relaxado, não canalizando e apenas gostando de viver através de mim e se comunicar comigo como um marido). Ele gosta de me usar para comer. Ele adora biscoitos. Ele xinga muito mais do que eu esperava que ele fizesse", disse Kathleen, que afirmou também que o cantor rejeita qualquer investida romântica.

"Ele me assusta com visões de aranha e visões de cadáveres se eu o beijar ou tentar iniciar um romance fisicamente. Ele trata o nosso relacionamento como se estivéssemos casados. Temos nossos altos e baixos, mas Michael, a verdade é que não consigo parar de amar você", afirmou Kathleen no texto. Em seu canal no YouTube, Kathleen afirma ser a reencarnação de Marilyn Monroe.