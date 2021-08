Jack Harlow e Lil Nas X - Reprodução/Twitter

Publicado 18/08/2021 08:32 | Atualizado 18/08/2021 08:37

Rio - O rapper americano Lil Nas X está feliz com a repercussão da música "Industry Baby", em parceria com Jack Harlow, no Brasil. Para comemorar o TOP 10 no Spotify Brasil, ele mandou um recado provocador aos fãs.

“Coma minha bunda, povo do Brasil! Eu amo vocês”, disparou o rapper americano, que é considerado um dos mais promissores da sua geração pela indústria musical.

coma minha bunda povo do BRASIL! Eu amo Você — nope (@LilNasX) August 17, 2021

Os fãs, claro, responderam com bom-humor. "Eu como cidadão brasileiro tenho direito a comer sua bunda baseado neste tweet. A gente se vê em breve, mo“, brincou um seguidor. “Eu sou de Portugal, também posso comer?”, brincou um seguidor.