Publicado 18/08/2021 08:19

Rio - A atriz Scarlett Johansson, de 36 anos, está grávida. A informação foi confirmada pelo marido da atriz, o comediante Colin Jost, de 39, do "Saturday Night Live". O humorista afirmou que mal pode esperar para se tornar pai. Este é o primeiro filho do casal. A atriz, no entanto, já tem uma filha de 6 anos, Rose, do casamento com o francês Romain Dauriac.

Em julho, o "Page Six" já havia noticiado a gravidez de Johansson, mas o casal não se pronunciou sobre o assunto. Mas, agora, uma pessoa que estava na plateia de um stand-up comedy de Jost, em Ridgefield Playhouse, em Connecticut, disse que o humorista falou durante o show sobre a gravidez da mulher. "Vamos ter um bebê e é emocionante", disse Colin Jost para o público.

Fontes do "Page Six" disseram que a criança deve nascer em breve. "Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo muito quieto. Ela tem se mantido muito discreta".

Os rumores de gravidez começaram em junho, depois que a atriz faltou a eventos presenciais do filme "Viúva Negra". Ela fez apenas aparições online, via Zoom, e também apareceu virtualmente no "Tonight Show" para conversar com Jimmy Fallon.

"Ela não tem ido a muitos eventos ou ido a programas de TV para promover 'Viúva Negra', o que é surpreendente, já que é um lançamento da Marvel Disney e ela é a estrela e produtora executiva", disse a fonte.