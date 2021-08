Whindersson Nunes posa com cachos e é comparado a Vitão - Reprodução Internet

Publicado 18/08/2021 07:50

Rio - Whindersson Nunes postou uma série de fotos no Instagram e acabou sendo comparado com alguns outros famosos. Nas imagens, o humorista de 26 anos aparece com os cabelos soltos e cheio de cachos. Os internautas, que não perdem a piada, logo compararam Whind com Maisa Silva e até com Vitão, o atual namorado de sua ex-mulher, Luisa Sonza. "Eu todo Nicholas Cagezinho e a Regina toda Gal Gadog", brincou Whindersson na legenda.

"Tá parecendo o Vitão. Desculpa. Falei", disse uma pessoa. "Está parecendo o Vitão, mano", comentou outro seguidor. "Está parecendo o Vitão nessa foto kkkk", reforçou uma terceira pessoa. "É a Maisa?", brincou uma fã.