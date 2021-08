Maria Pugliese, neta de Tarcísio Meira, posta raras fotos do ator em família - Reprodução Internet

Publicado 18/08/2021 09:01

Rio - Maria Pugliese, neta de Tarcísio Meira e Glória Menezes, fez uma homenagem para o avô no Instagram e postou algumas fotos em que o ator aparece em família. Tarcísio Meira morreu na última quinta-feira, vítima de complicações da covid-19.

"Pra muitos ele foi o Tarcísio Meira, para outros o Tarcisão! Para mim, o meu vô dindo. E eu, a florzinha dele. A Mamuisa. Que privilégio o meu ter convivido com você, vô! O homem mais lindo do mundo! Mais elegante! Mais cavalheiro! Mais educado! Mais inteligente! De uma generosidade incrível! Discreto, humilde! Nunca recusou uma foto para seus fãs! Sempre com seu sorrisão no rosto pacientemente atendia um por um. Sabia criar planilhas no Excel como ninguém!", disse Maria Pugliese.

Ela também mostrou as últimas mensagens compartilhadas com o avô. "Tinha uma facilidade para decorar texto! Uma memória admirável! Fazia contas de cabeça e de tudo sabia MUITO! Falava inglês perfeitamente, e francês também! E tinha um amor pelas suas fazendas. Como ele gostava das fazendas… falava sempre com tanto orgulho delas. Um hobby que se transformou em um negócio e ele se tornou um fazendeiro de primeira! E como falar do Tarcísio, sem falar da Glória? E como falar do Vô Dindo sem falar da "Góia"? Amor de novela? Amor de novela existe sim! E como presenciei esse amor. Como eles se amaram, e se cuidaram!", finalizou.