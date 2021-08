Therry Klotzel - Reprodução/Instagram

Rio - A atriz Therry Klotzel, conhecida por participar das "Câmeras Escondidas" de Silvio Santos e da "A Prça É Nossa", morreu nesta terça-feira aos 74 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Ela estava internada desde o dia 3 de agosto para um tratamento na vesícula biliar.

"Therry era muito querida pelos amigos do Programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT, e recebeu o carinho do público com o sucesso de suas aparições nas atrações da casa. O SBT presta solidariedade aos seus familiares, ao seu marido Ernesto e aos amigos de Therry, desejando que Deus os conforte neste difícil momento", disse o SBT em comunicado.

A última aparição da atriz na TV foi há cerca de duas semanas, no "A Praça É Nossa", apresentado pro Carlos Alberto de Nóbrega. Já na web, a atriz Erica Carvalho publicou uma das últimas fotos de Therry. "Obrigada por tudo", homenageou Erica.