Tiago Leifert diz que tem se divertido com meme de Fiuk fantasma Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 09:16 | Atualizado 11/02/2021 09:22

Rio - Tiago Leifert, apresentador do "BBB 21", contou no Stories, do Instagram, que está viciado nos memes com Fiuk. Desde a semana passada, o filho de Fábio Jr. virou alvo de memes conspiratórios que afirmam que ele na verdade é um fantasma. "Estou viciado nos memes do Fiuk fantasma, cara. Eu fiquei o dia inteiro nisso", disse Tiago Leifert aos risos.

Devido ao estilo de Fiuk, que vive com o cabelo despenteado e usa umas roupas um tanto quanto esquisitas, os internautas começaram a dizer que ele é um fantasma. A situação piorou para o lado do ator quando começaram a surgir várias confusões na casa e ele não estava envolvido em nenhuma delas. Fiuk foi esquecido diante de tantos acontecimentos, o que reforçou o meme de que ele é apenas um fantasma no reality show.

"O Lucas matou o Fiuk e escondeu o corpo, e tudo que estamos vendo desde então é o fantasma dele", brincou um internauta. "Gente, o Fiuk tá muito o Fantasma do Metrô do filme Ghost", escreveu outra pessoa nas redes sociais. "Fiuk, não bota medo no pessoal da casa, não? Ele tá parecendo um fantasma aparecendo atrás do pessoal (risos) parece até um zumbi (risos) e se ele acabar mordendo alguém na casa, como que faz?", disse outra pessoa.