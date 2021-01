Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:02

Rio - De queridinho à chacota, Fiuk já mudou muito diante da percepção do públicos nesses três primeiros dias de confinamento no 'BBB 21'. O cantor, que já havia comentado na casa que sofria bullying por seu jeito sensível, chorou em diversos momentos - alegres e felizes - desde o começo do reality.

Nas redes sociais, muitos criticaram, muitos debocharam, mas todos se divertiram com o jeito do cantor, o que rendeu muitos memes. Aliás, o nome de Fiuk é um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil nesta quinta-feira. Confira os memes!