Rio - A edição do "BBB 21" mirou em Fiuk no programa que foi ao ar na noite desta sexta-feira. O apresentador Tiago Leifert comentou a sequência de má sorte do ator, que levou várias punições recentemente. Fiuk chegou a chorar depois de tantos acontecimentos terem dado errado para ele.

A primeira decepção de Fiuk foi ter sido desclassificado da prova do anjo após cinco segundos por ter errado o circuito. Em seguida, para piorar, ele foi escolhido para cumprir o Castigo do Monstro por Caio, que foi o vencedor da prova do anjo.

Quando deveria cumprir seu dever de monstro pela primeira vez, usando uma roupa de espuma, Fiuk estava fumando e, por isso, levou uma punição. O brother passou o dia fumando e se lamentando pela casa, indignado com a "falsidade" de Caio após o brother escolhe-lo para o Monstro.

Os internautas, então, aproveitaram para fazer vários memes com Fiuk.