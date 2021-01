Kerline Reprodução

Rio - Uma briga entre Kerline e Lucas Penteado terminou de forma engraçada para o público. Após discutirem sobre uma suposta ficada, os dois se renderam às lágrimas. Lucas foi chorar no banho e Kerline encontrou no colo das sisters um apoio. Mas, o que mais chamou a atenção do público, foi o jeito de chorar da influenciadora. Em vez de comer a audiência, Kerline virou alvo de memes.

A repercussão do choro sem som foi tanta que até a atriz Tatá Werneck, que costumava fazer piada em suas redes sociais, brincou sobre o jeito da modelo. Nas redes sociais, o nome Kerline foi um dos assuntos mais comentados da madrugada.

Pq tiraram o som do choro da kerline? — Tata werneck (@Tatawerneck) January 29, 2021

Abri o Qr Code do Pic Pay e apareceu essa foto aqui da Kerline: pic.twitter.com/Ds0L8D482K — humbreto (vendo BBB) (@1berttu) January 29, 2021