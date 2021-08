João Baldasserini abre álbum de fotos do casamento com Erica Lopes - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 09:13

Rio - João Baldasserini abriu o álbum do casamento com Erica Lopes, nesta terça-feira, para comemorar os dois anos de união. O ator, que está no ar na reprise de "Pega Pega", aproveitou a data para se declarar à esposa. Eles são papais de Heleno, de 1 ano e 8 meses.



"Dia 17 de agosto de 2019 eu me casava com a Erica. Estamos aí, 2 anos juntos, casados e construindo dia a dia o nosso amor, sempre superando os obstáculos e perseverando nos nossos sonhos. Te amo, meu peixão. Segue aqui algumas fotos do dia tão especial do nosso casamento, que foi muito gostoso, ao lado dos amigos e familiares que tanto nos importam", escreveu o ator.