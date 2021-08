Camilla de Lucas, Taís Araújo e Rodrigo Lombardi desembarcam no Aeroporto de Congonhas

Rio - Camilla de Lucas, Taís Araújo e Rodrigo Lombardi desembarcaram no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Camilla estreou recentemente como repórter do programa "The Masked Singer", enquanto Taís e Rodrigo são jurados do reality show musical. Usando um short rasgado, cropped e jaqueta jeans, Camilla de Lucas mostrou seu estilo no local. Taís Araújo optou por um look mais confortável: moletom e tênis.

