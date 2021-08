Marcela Mc Gowan e a cantora Luiza - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 12:38

Rio - Marcela Mc Gowan e Luiza aproveitam as férias em uma viagem romântica nas Ilhas Maldivas. Desta vez, nesta quarta-feira, a ex-BBB compartilhou um registro bem íntimo do casal, dentro de uma banheira. No fundo da foto, é possível ver um mar azul e cristalino de tirar o fôlego.

