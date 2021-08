Juliette e Neymar - Reprodução

Publicado 18/08/2021 13:57 | Atualizado 18/08/2021 14:00

São Paulo - Juliette e Neymar juntos no Twitter? É pênalti! Na manhã desta quarta-feira, Juliette Freire pediu para o amigo Neymar Jr dançar ao som das músicas do seu primeiro EP para comemorar os gols.

A ideia, inicialmente lançada por um fã, caiu nas graças da paraibana. "Boa ideia! Já quero, Neymar", disse Juliette sobre o jogador do PSG e da Seleção Brasileira entrar no vestiário ouvindo suas músicas e dançar os hits na hora do gol.

Com o burburinho estabelecido na rede social, Neymar imediatamente respondeu a Juliette. "Que tu quer? Que eu perdi a resenha", disse aos risos. A rapidez do craque impressionou os fãs, que deram dicas. "Neymar vc responde ela muito rápido para com isso", alertou um. "Vem aí menino Ney fazendo dancinha na música da Ju", celebrou outra. "Avisa que é hit, Neymar", brincou outra fã dos dois.

Juliette vai lançar um EP com seis músicas inéditas compostas e produzidas por músicos paraibanos e nomes conhecidos do cenário. O EP chega às plataformas digitais ainda e 2021.

