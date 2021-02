Sarah e Pocah reprodução de vídeo

Publicado 11/02/2021 15:46 | Atualizado 11/02/2021 16:11

Rio - Sarah Andrade despertou a curiosidade dos internautas ao explicar o motivo de não ter proximidade com Pocah no 'Big Brother Brasil 21', durante uma conversa com Gilberto. "É por causa lá de fora. Tem coisas lá de fora que a gente sabe muito uma da outra. Ela não sabe coisa de mim, mas sabe de pessoas próximas", disse na ocasião.

É que as duas conhecem Tainá Martins, esposa do irmão de Pocah, Vinny Darian. Sarah morou com Tainá nos Estados Unidos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a jovem não sabe dizer o motivo do afastamento das duas no reality. "Fiquei surpresa também, não sei o que pode ser. Mas não tem nada relacionado a mim ou ao meu marido", garantiu ela.

Tainá acredita que as duas podem se dar bem mais pra frente. "Às vezes, elas só não tiveram proximidade o suficiente e o público aqui fora está achando que tem alguma briga pesada entre elas. Mas, pelo que eu e outras amigas sabemos, não tem nada. Ainda torço para que elas se deem bem. Tem muito tempo para elas se conhecerem melhor", comentou.

À publicação, a cunhada de Pocah ainda revelou pra quem vai sua torcida. "Eu acho que o jogo muda muito todos os dias e creio que as duas podem ir bem longe. Nesse quesito, sou imparcial. Torço muito para que as duas cheguem na final", afirma ela.