Publicado 18/08/2021 16:31 | Atualizado 18/08/2021 16:34

Felipe Neto foi diagnosticado com coronavírus, no último dia 11. No Twitter, nesta quarta-feira, o influenciador digital fez um desabafo sobre sua saúde mental após ter testado positivo para o vírus.

"O maior sintoma dessa merda de Covid está sendo a raiva. Sim, raiva. Não sei explicar, não sei se tá na lista de sintomas oficiais ou se é consequência psicológica da doença. Acabei de ver que vai sair outro filme de super-heróis e comecei a xingar amigos no Whatsapp. Do nada", disse ele.



"Eu nem sei por quê eu tô put* que vai sair outro filme de super-herói. Eu curto filme de super-herói, vejo quase todos. Simplesmente eu vi que ia sair outro, com inúmeros heróis, me subiu um ódio absurdo, uma raiva, não dá pra explicar o que é essa merd*. E agora tô rindo, mas tô put*", explicou.



"Hoje tive consulta com meu médico, ele falou que a Covid está, sim, relacionada a diversos sintomas psicológicos, direta ou indiretamente, principalmente pra quem já tem problemas e toma remédios, como eu. Nunca senti tanta raiva na minha vida pelos motivos mais idiotas do mundo", revelou.



"Mas falando sério, a Covid tá mexendo muito com meu psicológico. Depressão foi profundamente intensificada. Espasmos de raiva inexplicáveis. Eu passei o fim de semana quase sem me mexer e não lembro direito do que aconteceu. Como ainda tô instável, vou evitar o Twitter um pouco", concluiu.