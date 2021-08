Jakelyne Oliveira e Geovanna - Reprodução

Rio - A modelo e ex-participante de "A Fazenda" usou as redes sociais para criticar o Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Durante uma entrevista à TV Brasil, o ministro disse que alunos com deficiência "atrapalham" o desempenho dos outros estudantes e essa fala gerou críticas vindas de organizações e personalidades como Romário e a ex-Miss Brasil.

Jakelyne Oliveira é irmã de Geovanna Oliveira, que tem síndrome de Down. A modelo é embaixadora de uma organização que trabalha com pessoas com a deficiência e criticou a fala de Milton Ribeiro. Ela reforçou a importância da inclusão no ambiente escolar e da capacitação para os profissionais da educação trabalharem corretamente com pessoas com deficiência.

"É um absurdo ver que o ministro da Educação, que deveria apoiar, lutar e incentivar a inclusão, faz e pensa o oposto, com falas carregadas de preconceito", escreveu a modelo no Stories do Instagram.

"A inclusão está no nosso dia a dia, dentro e fora das salas de aula. Seu pensamento não deveria ser fazer 'escolas especiais para pessoas especiais' e sim capacitar as escolas e os profissionais para proporcionar inclusão. É um absurdo esse pensamento que pessoas com necessidades especiais devem conviver apenas com pessoas da mesma condição", Jakelyne Oliveira concluiu.