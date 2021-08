Bruno de Luca - Reprodução

Bruno de LucaReprodução

Publicado 18/08/2021 15:25

Rio - Saindo das telas da TV Globo, Bruno de Luca também pode ser encontrado em seu canal de YouTube, onde diverte seus seguidores participando das brincadeiras que estão bombando no momento. Nesta quarta-feira (18), o apresentador gravou um vídeo fazendo o desafio conhecido como "Nunca Mais", que consiste em escolher uma atividade para nunca mais realizar.

Entre as perguntas inusitadas, uma que chamou a atenção foi quando o ator precisou optar entre beijar e viajar. “Prefiro nunca mais viajar”, disparou Bruno, que é conhecido por compartilhar suas viagens no programa "Vai Pra Onde?", do Multishow. “Beijar na boca é muito bom”, completou.

“Que negócio díficil, é quase uma tortura psicológica”, brincou o artista após falar sobre sua vontade de ter filhos. “Prefiro nunca mais ter que brincar com bichinhos, até porque tenho sobrinhas e pretendo ter filhos”, afirmou, de acordo com uma das perguntas apresentadas.

Depois de comandar o programa "BBB - A Eliminação" ao lado da ex-BBB Vivian Amorim, atualmente, Bruno pode ser visto entrevistando os eliminados do "The Masked Singer" em dos quadros do "TVZ", também no Multishow.