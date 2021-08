Scarlett Johansson - AFP

Publicado 18/08/2021 17:35 | Atualizado 18/08/2021 17:39

Rio - Scarlett Johansson e seu marido, o comediante Colin Jost, deram as boas vindas ao primeiro filho do casal nesta quarta-feira (18). A informação foi divulgada por um representante da atriz de 36 anos através da revista People e confirmada por Colin em uma publicação no Instagram.

"Ok ok, tivemos um bebê. Seu nome é Cosmo. Nós o amamos muito", declarou o humorista, com quem a atriz selou a união em outubro de 2020. "Apreciamos a privacidade. Para mais questões, por favor entrem em contato com nosso assessor", encerrou, marcando um amigo na postagem.



A gravidez de Scarlett foi mantida em segredo até recentemente, quando o marido da atriz confirmou a informação durante um espetáculo de stand-up . Apesar de ser o primeiro filho do casal, a estrela de "Viúva Negra", da Marvel, também é mãe de Rose Dorothy, de 6 anos, do casamento com o francês Romain Dauriac.

Os rumores de gravidez começaram em junho, depois que a atriz faltou a eventos presenciais do filme "Viúva Negra". Ela fez apenas aparições online, via Zoom, e também apareceu virtualmente no "Tonight Show" para conversar com Jimmy Fallon.

"Ela não tem ido a muitos eventos ou ido a programas de TV para promover 'Viúva Negra', o que é surpreendente, já que é um lançamento da Marvel Disney e ela é a estrela e produtora executiva", relatou uma fonte ao site Page Six.

