Toda estilosa, ex-BBB Juliette embarca em aeroporto do Rio

Rio - Três meses após vencer o "BBB 21", Juliette Freire continua causando alvoroço por onde passa. A ex-BBB embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira, e foi cercada por fãs. Juliette estava acompanhada por um segurança, mas parou para tirar fotos e conversar com seus admiradores.

Juliette caprichou no look para viajar. Ela usou uma bota, calça legging, camiseta branca amarrada e um blazer. Mais cedo, a ex-BBB mostrou que estava participando de gravações ao lado de Dani Calabresa e Rafael Portugal, mas não contou mais detalhes sobre o projeto.

