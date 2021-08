Tony Ramos acredita que Regina Duarte tenha se iludido com Bolsonaro - Reprodução

Publicado 19/08/2021 07:42

São Paulo - O ator Tony Ramos comentou que ficou surpreso ao descobrir que sua colega de profissão, Regina Duarte, comandaria a secretaria especial de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Tony disse em entrevista ao site "O Antagonista" que acredita em uma ilusão de Regina Duarte em relação a Bolsonaro. "Quando vi aquela notícia, como ela é uma produtora teatral, no passado produziu, interpretou e participou de peças importantes, eu falei: 'será que ela tem algum projeto?' Depois, foi o que aconteceu, lamento por ela. Que é uma ótima pessoa, muito boa colega. Me surpreendeu. Eu acho que ela se iludiu achando que dariam a ela condições de trabalhar", disse.

Apesar de elogiar a colega de trabalho como atriz, Tony Ramos fez questão de ressaltar que não é amigo de Regina Duarte. "Não tenho essa intimidade. Isso que também tem que ficar claro: nem todos entre nós somos íntimos, por exemplo, como eu era com nosso querido e saudoso Tarcísio, sou de Glória, tem alguns outros amigos meus que são mais íntimos, de dentro de casa", explicou.

Tony Ramos ainda criticou Bolsonaro pela forma como o governo enfrenta a pandemia do coronavírus. "O negacionismo com vacina, por exemplo, me deixou sempre desesperado. Eu sempre acreditei na vacina", finalizou.