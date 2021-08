Glória Menezes - Reprodução

Publicado 19/08/2021 17:44 | Atualizado 19/08/2021 17:47

Mocita Fagundes, nora de Glória Menezes, fez uma publicação no Instagram e compartilhou como tem sido a rotina da família após a morte de Tarcísio Meira, no dia 12 de agosto, devido a complicações do coronavírus.

No post, a publicitária explicou que a união tem fortalecido a família e amenizado a dor da perda. "Por aqui, a família está unida, como uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo — com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha. Hoje, o sol nos convidou para um passeio de carro. A gente passeou pela cidade e foi muito bom. E eu? Estou feito uma escoteira. Sempre alerta e sempre às ordens. A força se faz da união de várias forcinhas. Juntos venceremos!", escreveu Mocita na legenda da publicação.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mocita Fagundes (@mocitafagundes_oficial)

Glória também testou positivo para coronavírus e permaneceu internada durante dez dias, no Hospital Albert Einstein. A atriz teve alta na segunda-feira, dia 16.