Zeca Pagodinho - Divulgação/Guto Costa

Publicado 19/08/2021 12:27 | Atualizado 19/08/2021 12:45

Rio - Zeca Pagodinho recebeu alta, nesta quinta-feira, após ser diagnosticado com a covid-19. O sambista estava hospitalizado desde sábado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Ele teve apenas sintomas leves da doença.



"A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho, que estava internado para tratamento de Covid-19, teve alta hoje do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica", disse o boletim médico enviado à imprensa.

"Você imagina o Zeca Pagodinho 60 dias sem sair de casa? É horrível, mas tem que ficar. Não tem jeito. Todo dia eu faço a mesma coisa: vou da sala para o quarto e, quando chego no quarto, volto para sala. Às vezes vou na cozinha só para dar uma variada. Eu sou acostumado a passar o dia na rua. Vou todo dia à gravadora, vou ao salão, corto as unhas, dou uma volta no shopping. Não gosto de ficar preso. Mas se tem que ficar em casa, vou ficar em casa. Não vou ser diferente. A gente tem que pensar no próximo e se preocupar com as outras pessoas", declarou o compositor na ocasião.