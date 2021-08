Sabrina Sato - Reprodução

Publicado 19/08/2021 17:01 | Atualizado 19/08/2021 17:03

Sabrina Sato encantou os seguidores com uma nova publicação, nesta quinta-feira. No Instagram, a apresentadora deu um spoiler do figurino que irá usar no próximo episódio de "Ilha Record".

O look escolhido é um conjunto verde da grife Dion Lee. Para o programa, Sabrina escolheu um body transparente cavado e uma calça. As duas peças são da cor verde.

Na foto, Sabrina abaixou a calça até o limite e puxou o body. "É hoje", escreveu a apresentadora na legenda.

"Sou da Unidos da Vila Isabel, não tem jeito", escreveu a apresentadora na legenda da postagem. "Nossa rainha voltou", publicou o perfil oficial da bateria da escola de samba. Sabrina substitui Aline Riscado no posto à frente da bateria da Vila Isabel.