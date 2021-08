Viúva de Chico Anysio está internada com Covid-19 há cerca de dois meses - Reprodução

Publicado 19/08/2021 11:28 | Atualizado 19/08/2021 11:51

São Paulo - A escritora Malga di Paula, viúva de Chico Anysio, segue internada com Covid-19. Ela está no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, desde 27 de junho e fez uma publicação no Instagram dizendo que está melhor, mas segue internada.

Malga publicou uma foto antiga e comemorou que venceu a doença. "Continuo no hospital. Estou bem, me recuperando. Depois de quase dois meses lutando, sinto que nasci de novo. Sobrevivi à Covid-19", escreveu a escritora.

A viúva de Chico Anysio também agradeceu o apoio que recebeu dos seguidores ao longo desses dois meses hospitalizada. "Sentindo muito grata por receber tanta força e amor. Obrigada de coração. Com carinho, Malga", disse a escritora.

Ao longo de todo esse tempo na internação com Covid-19, Malga di Paula precisou ser internada na UTI e respirou com a ajuda de aparelhos. Além disso, os rins dela também pararam de funcionar durante um período de tempo. A escritora já está melhor e respira normalmente.