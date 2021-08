Zé Neto e Rezende estão em Cancún - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/08/2021 08:40 | Atualizado 19/08/2021 08:56

São Paulo - Os internautas começaram a quinta-feira um tanto preocupados com um grupo específico de famosos. Isso por que Zé Neto e Cristiano, Rezende, Álvaro Xavier, Gabily e Camila Loures estão curtindo férias no México, em Cancún, região que deve ser atingida pelo furacão Grace ao longo do dia. No Instagram, o cantor Zé Neto compartilhou alguns momentos de tensão: "Estamos como?", disse ele, gesticulando uma feição de medo, ao ser informado pelo hotel que o furacão passaria pela região.

Mais tarde, ainda na noite de quarta-feira, o organismo estava a 140km de Cancún, mas Zé Neto já relatava alguns eventos. "Está um vento que está tremendo a janela, [estou com] um cagaço da porr*, não da para ver nada. Já está um vento de 50 km/hr mais ou menos. A gente escuta o barulho no quarto para dormir, é como se alguém quisesse entrar", disse ele, que também mostrou seu quarto parcialmente inundado por conta da chuva.

Álvaro Xavier demonstrou mais calma ao falar sobre o fenômeno. "Gente estava ventando muito forte, mas está tudo bem. Passando só para tranquilizar vocês mesmo. Eu ia mostrar para vocês lá de fora, mas quando abri a porta deu medo demais. Parece cena de fim do mundo, mas qualquer coisa apareço aqui". O influencer Rezende, por sua vez, também não deixou de registrar a passagem do furacão. "Está assustador, olha... é bizarro. O apartamento aqui é inteiro de vidro, do chão até o teto... se quebrar vidro já era mesmo. Não consigo dormir, de jeito nenhum. O vento está muito forte, está tremendo toda a casa, o prédio não para de balançar, isso é muito estranho", relatou.

Camila Loures e Gabily também expressaram preocupações com o furacão, mas declararam estar bem em suas respectivas últimas publicações no Instagram. Na internet o público assistiu com temor a situação dos famosos, o que acabou fazendo disso um dos assuntos mais comentados da manhã de quinta-feira (19). Confira algumas reações coletadas no Twitter.

