Anitta e Griffin - Reprodução

Anitta e GriffinReprodução

Publicado 19/08/2021 15:36 | Atualizado 19/08/2021 15:42

Parece que Anitta está com um novo affair. Nesta quinta-feira, a cantora surgiu em fotos curtindo um dia de passeio na Disney ao lado de amigos. Nas imagens, também é possível ver o ator norte-americano Griffin Johnson, de 22 anos.

fotogaleria

Publicidade

Vale lembrar que, recentemente, a cantora terminou o rápido relacionamento com o bilionário Michael Chetrit.

Griffin Johnson vive em Miami, nos Estados Unidos, onde Anitta está passando uma temporada. Griffin ficou conhecido, no ano passado, através do aplicativo Tik Tok. O ator também já fez parte do elenco da série "Attaway General".

Publicidade