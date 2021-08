Juliette - Reprodução

Juliette embelezou o feed das redes sociais dos seguidores, nesta quinta-feira. A campeã do "Big Brother Brasil 21" publicou uma nova foto na qual aparece só de roupão, em uma janela.

"Fico o resto da vida aqui...", escreveu na legenda da imagem.



Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza da ex-sister. "Linda", escreveu um. "Deusa", comentou outro.

A ideia, inicialmente lançada por um fã, caiu nas graças da paraibana. "Boa ideia! Já quero, Neymar", disse Juliette sobre o jogador do PSG e da Seleção Brasileira entrar no vestiário ouvindo suas músicas e dançar os hits na hora do gol.

Com o burburinho estabelecido na rede social, Neymar imediatamente respondeu a Juliette. "Que tu quer? Que eu perdi a resenha", disse aos risos. A rapidez do craque impressionou os fãs, que deram dicas. "Neymar vc responde ela muito rápido para com isso", alertou um. "Vem aí menino Ney fazendo dancinha na música da Ju", celebrou outra. "Avisa que é hit, Neymar", brincou outra fã dos dois.

Juliette vai lançar um EP com seis músicas inéditas compostas e produzidas por músicos paraibanos e nomes conhecidos do cenário. O EP chega às plataformas digitais ainda e 2021.