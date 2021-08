Vitão - Reprodução

Publicado 19/08/2021 21:34 | Atualizado 19/08/2021 21:39

Vitão usou as redes sociais para fazer um desabafo, nesta quinta-feira. No Instagram, o cantor se mostrou bastante cansado com as críticas que vem recebendo desde que lançou "Flores", com Luísa Sonza.

"Já me calei demais. Não quero mais engolir vocês. Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça. Se você não consegue conter seu comentário infeliz, pelo menos ouça a música e tente absorver algo... essa música que vou lançar hoje é justamente sobre você que quer me ver no fundo do poço. Então tenta calar a p*rra da boca um pouquinho, parar de falar merda e absorver algo. Obrigado", escreveu ele.



Sonza e Vitão ainda não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores do fim do romance. Também nesta quinta-feira, a cantora fez uma pelo aos fãs, no Twitter, e pediu para que os seguidores não atacassem ninguém.

"mano vcs ainda não entenderam que fazer comentários destrutivos sobre o outro MATA? Eu não sei mais como falar pra vocês. Um menino SE MATOU por conta disso faz alguns dias e vcs ainda não param de fazer isso? Ces querem oq? Matar mais um?", começou Luísa.

"E aos meus fãs, não façam com o outro o que vocês não gostam que façam comigo", completou.

