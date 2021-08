Gilberto e Arthur - Reprodução/Globoplay

Publicado 19/08/2021 20:47 | Atualizado 19/08/2021 20:48

Depois de anunciar que não está mais solteiro, Gil do Vigor conversou com o ex-BBB Arthur Picoli, na noite desta quinta-feira (19), em uma live do Instagram.

Gil aproveitou o momento para cobrar uma dívida ao amigo. "Não esqueço o que você me prometeu lá em casa nos últimos 45 segundos. Essa cabecinha aqui é boa", disse o economista.



Espantando com a lembrança de Gil, Arthur comentou que os fãs iam achar que ele era o affair do pernambucano. "Gil, você lembra? Não começa. Daqui a pouco vão dizer que seu affair sou eu. Será?", brincou Arthur.



Gil do Vigor vai morar nos Estados Unidos daqui a nove dias e convidou o amigo para passar uma temporada no país. "Eu vou", completou o crossfiteiro, que pediu um encontro com Gil no fim de semana para conhecer o verdadeiro affair do economista.



Mais cedo, Gil causou um burburinho na web por anunciar um relacionamento misterioso. "Estou com alguém no Brasil! Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância", explicou.