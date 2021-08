Gabriel Elias - Divulgação

Publicado 19/08/2021 14:22

Inspirado por um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos, Gabriel Elias lança seu novo single “A gente não se esquece”. A canção é a segunda de uma série de sete singles inéditos que o artista lançará até o final do ano e traz a dor de um amor real não romantizado. A faixa e o clipe chegam a todos apps de música nesta sexta-feira, 20, e YouTube.

Composto pelo mineiro good vibes, a letra é baseada no ‘quase término’ de um casal de amigos do artista que mesmo distantes, não conseguem colocar um ponto final na relação. “Essa é uma música que fala sobre um amor real, cotidiano e não romantizado. Escrevi esse som para um dos meus melhores amigos. Eu tenho um lado conselheiro amoroso que pouca gente conhece, depois de um desabafo acabei musicando a conversa”, conta o mineiro praiano.

A canção é a primeira parceria entre o Gabriel Elias e Giba Moojen, conhecido pelos projetos com o também cantor Vitor Kley. No arranjo, programações lo-fi se cruzam aos violões marcantes de Gabriel, num típico soft pop. O clima acústico se envolve em melodias da Nova MPB, numa canção cheia de personalidade que tem estreia confirmada nas principais rádios do Rio de Janeiro e do sul do país.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 210 milhões de visualizações no Youtube, 1.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 360 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” da banda Maneva e “Bem-vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo. Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.