Mona Lisa DuperronReprodução

Publicado 19/08/2021 09:06 | Atualizado 19/08/2021 09:13

Rio - A jornalista Mona Lisa Duperron testou positivo para a covid-19 nesta quarta-feira e foi afastada de suas funções no "Encontro". Ela, que é responsável pela plateia virtual do programa comandado por Fátima Bernardes, garantiu que está bem e relembrou que já tomou a primeira dose da vacina contra a doença.

"Infelizmente testei positivo para COVID hoje. Mas, graças a Deus e a primeira dose da vacina, estou me sentindo bem. Estou sendo acompanhada por uma super profissional e sigo quietinha isolada no quarto agora me cuidando. Me mandem boas energias! Se cuidem! Cuidado nunca é demais", escreveu ela ao postar um vídeo no Instagram.

Colegas de trabalho na Rede Globo desejaram que a jornalista se recupere logo. "Melhoras, Mona", escreveu a repórter do G1 Paula Paiva Paulo. "Vai dar tudo certo. E logo você estará de volta", disse a apresentadora Fátima Bernardes, que também precisou ficar afastada do programa nesta semana por um mal-estar, mas já retorna à função nesta quinta-feira.

