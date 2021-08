Fátima Bernardes - Reprodução/Instagram

Fátima BernardesReprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 16:30

Rio - Fátima Bernardes deu um susto no público do "Encontro" ao ser substituída às pressas por Fernanda Gentil e André Curvello após acordar indisposta , na última terça-feira (17). Recuperada, a apresentadora já anunciou seu retorno aos Estúdios Globo para gravar a edição desta quinta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Além de tranquilizar os fãs, a jornalista ainda pediu ajuda aos seguidores para preparar seu look para voltar ao matinal. "Vai lá nos Stories e escolhe com que roupa quer que eu retorne ao trabalho", escreveu em postagem no feed. Nos Stories, Fátima abriu uma enquete para que os internautas escolham entre vestido, calça e macacão.



Anteriormente, nesta quarta-feira, Fernanda Gentil já havia atualizado o estado de saúde da titular da atração. Em comunicado, a Globo havia informado que Fátima Bernardes "está bem" e que, apesar de ter testado negativo para covid-19, a jornalista seguiria o protocolo de isolamento e permaneceria "em casa por mais alguns dias".

Publicidade

Confira a publicação: